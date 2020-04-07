Kütahya'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

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Kütahya'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi.
Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Balıklı Mahallesi'ndeki bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 bin maske ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:24 Kaynak: AA
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