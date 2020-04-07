Kütahya'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da, bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.

Balıklı Mahallesi'ndeki bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 bin maske ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.