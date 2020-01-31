Kütahya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da kaçakçılık operasyonu
6 saat önce
Kütahya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Kütahya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Ahmet Derin Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1074 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Şüpheli V.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı