Kütahya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Kütahya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kütahya'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kütahya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Ahmet Derin Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdu.


Ekipler, araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1074 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.


Şüpheli V.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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