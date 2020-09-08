Kütahya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 5 bin 218 hap ile 13 macun ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi , kent merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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