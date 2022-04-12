Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

12.04.2022 14:23
Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 15 litre sahte içki ile 192 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 15 litre sahte içki ile 192 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 15 litre sahte içki, 192 bin 400 gümrük kaçağı makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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