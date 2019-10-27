Son Dakika Haberleri: Kütahya'da "Kadına şiddete hayır" temalı resim sergisi
Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 'Kadına şiddete hayır' temalı resim sergisi

Kütahya'da "Kadına şiddete hayır" temalı resim sergisi

34 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

Kütahya'da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.


Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, ressam Derya Köse'nin "Bunu hak etmiyorum" temasıyla hazırladığı yaklaşık 30 eser izlenime sunuldu.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticari bir dernek olmalarına rağmen Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkati çekmek için bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin eğitimle alakalı olduğunu vurgulayan Tosun, "Eğitim çok önemli. Eğitim düştükçe kadına şiddet de artıyor. Eğitim arttıkça kadına yönelik şiddet de azalacaktır." dedi.

"Sanatçı toplumun dili, kulağıdır." düsturuyla yola çıkarak eserlerini oluşturduğunu belirten ressam Köse de "Sanatın en güçlü silah olduğunu düşünüyorum. Umarım mesajım ve çabam bir nebze olsun yerine ulaşır." diye konuştu.

Sergi, 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Derya Köse, Kütahya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemaati şaşırtan gelenek! Bu camide imamlar 944 yıldır hutbeye kılıçla çıkıyor
Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 13:58:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da "Kadına şiddete hayır" temalı resim sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]