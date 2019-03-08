Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Kadınca Kararınca' Konulu Karma Sergi

Kütahya'da 'Kadınca Kararınca' Konulu Karma Sergi

1 saat önce

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Resim Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Kadınca Kararınca' konulu karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya'da 'Kadınca Kararınca' Konulu Karma Sergi, System.String[]
Kütahya Halk Eğitim Merkezi Resim Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Kadınca Kararınca' konulu karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sera AVM'deki sergide 40 kursiyerin 21 kara kalem, 39 yağlı boya ve akrilik tablosu yer aldı.

Serginin açılış törenine Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, CHP Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Aynur Sezer, şube müdürleri, il müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Ebru Resim Öğretmeni Gürkan Cihangir, serginin 10 Mart Pazar saat 22.00'a kadar gezilebileceğini ifade etti.

Sergide Ayşe Erdoğan, Ayşa Karakaş, Ayşegül Onuk, Ayşe Nur Arel, Adnan Kuzu, Ahmet Akevren, Ammet Kepez, Beriye Korkmaz, Burca Yaşar Alpergun, Elif Günay, Emine Albayrak, Fatma Yayla, Fevziye Çınar, Gülşen Kul, Gönül Yardımcı, Hanife Ünlü, Hülya Aktaş, M.Rafet Özalp, Melahat Bozdağ, Mevlüt Borzukt, Münire Seki, Naile Arslan, Mantaren Adelı Omandanı, Ahsen Şahin, Nazire Özortak, Nebahat Aslan, Neşe Demir, Nülifer Öztaş, Nurcan Sun, Refik Bilgen, Rükiye Çoşkunsen, S.Senef Aşkan, S.Sedef Baygül, Sema Acar, Sevim Sab, Sibel Türk, Sultan Yerlikaya, Yasemin Aslan ve Yaşar Ataseven'in eserleri yer aldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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