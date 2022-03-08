Kütahya'da Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi

08.03.2022 13:31
Kütahya'da Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi

Kütahya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kütahya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğündeki programda kentteki birçok kurum ve kuruluş, kadınlarla ilgili bilgilendirme standı açtı.

Stantları ziyaret eden Vali Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik, kadın görevliler ile davetlilere günün anısına karanfil verdi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, kadının sosyal alanda, ekonomi ve istihdamda daha fazla yer edinmesinin toplumsal gelişmişlik açısından büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Bunun için çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kadının kamudaki istihdamının artırılması için ciddi çalışmalar var. Devletimiz, kadının karşı karşıya kaldığı başta şiddet olgusu ve bunun çözümü üzerine ciddi çaba sarf ediyor. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ortak çalışmaları artırarak devam ettiriyor. İlimizde özellikle sivil toplum kuruluşlarımızda kadın yöneticilerin varlığı ve onların çalışmaları bizlere mutluluk veriyor."

Program, kurumların bilgilendirmeleri sunumları, müzik dinletisi ve Üretken Eller Kadınlar Kooperatifinin el işi sunumları ile sona erdi.

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Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi, Kütahya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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