Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı - Son Dakika

Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı

20.11.2020 15:23
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı, System.String[]

KÜTAHYA'da polis ve jandarma ekipleri şehrin en işlek noktalarında açtıkları stantlarda Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.

KÜTAHYA'da polis ve jandarma ekipleri şehrin en işlek noktalarında açtıkları stantlarda Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.

Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, kadınların hizmetine acil durumlarda kullanmasını amaçlayan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasının tanıtımını yapmak için stantlar kurdu. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda kurulan stantlarda kadınları bilgilendiren polis ve jandarma görevlileri, olası bir şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerle karşılaşmaları durumunda kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES'i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE BİZE ULAŞABİLİRLER'25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasını halka tanıtmak ve farkındalığı artırmak amacıyla stant açtıklarını söyleyen Kütahya Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Gülizar Önder, "KADES şiddet gören ve görme ihtimali olan kadınlarımızın kolluk kuvvetlerine ve ihbar hatlarına daha hızlı bir şekilde ulaşmaları amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar sistemidir. Öncelikle akıllı telefonlarımıza KADES uygulamamızı indireceğiz. İndirdiğimiz uygulamaya broşürlerimizde de belirtildiği şekilde iletişim, adres, irtibat bilgilerimizi gireceğiz. Daha sonra telefonumuza bir onay kodu gelecek. Bu onay kodunu tıkladığımız takdirde, KADES uygulamasını kullanmaya hazır oluyoruz. KADES uygulamasıyla ilgili bugün vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Nasıl kullanabilecekleri ve bize nasıl daha hızlı ulaşabilecekleri hakkında yardımcı oluyoruz" dedi.'ARKADAŞLARIMA ANLATACAĞIM'

Uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyen ve çok memnun olduğunu ifade eden Ayşe Sarıtaş, "Jandarma arkadaşlar buraya bir stant kurmuş, bize bilgi verdiler. Çok mantıklı buldum. Tanıdığım arkadaşlarıma ya da annemin arkadaşlarına söyleyeceğim. Çok da teşekkür ettik kendilerine. Ayrıca devletimizin bizim yanımızda olması çok güzel bir şey, çünkü ülkemizde çok fazla mağdur kadın var" şeklinde konuştu.


Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı
Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı

Jandarma, Kütahya, ihbar, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kadınlara 'KADES' mobil programı tanıtıldı - Son Dakika


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