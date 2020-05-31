Kütahya'da kafe ve restoranlar yeniden hizmete giriyor - Son Dakika

Kütahya'da kafe ve restoranlar yeniden hizmete giriyor

Kütahya'da kafe ve restoranlar yeniden hizmete giriyorKÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte yeni hizmete girecek olan kafe restoran ve spor salonları son hazırlıklarını yaparak işyerlerini sosyal mesafe kuralına uygun hale getiriyor.

Kütahya'da kafe ve restoranlar yeniden hizmete giriyor

KÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte yeni hizmete girecek olan kafe restoran ve spor salonları son hazırlıklarını yaparak işyerlerini sosyal mesafe kuralına uygun hale getiriyor. Spor salonu sahibi Emre Tülüoğu, tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, '2,5 aylık dönemde genel temizliğimize devam ettik. Zaten spor salonları olarak sosyal mesafe kuralıyla ilgili de gerekli bilgilendirmeler bize yapıldı. Kurallara uyacağız ve vatandaşlarımızı da bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyaracağız' dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayında Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler 1 Haziran itibariyle gevşetilmeye başlayacak. Yeni normalleşme sürecinde yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlarda yeniden hizmete girecek. Kütahya'da kafeler, restoranlar ve spor salonları yeniden hizmet vermeye başlayacakları 1 Haziran'a hazırlanıyor. İşletmeciler gerekli hijyenin sağlanması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya'da Mart ayından bu yana kapalı olan işletmeler yeniden müşteri kabul edeceği günü dört gözle beklerken, işyerlerini bakanlık tarafından açıklanan tedbirlere uygun hale getiriyor. Çok sayıda işletmede temizlik çalışmaları devam ederken, işyeri sahipleri salgın sebebiyle önlemler aldı.

SAĞLIK İÇİN SPOR ÇOK ÖNEMLİ

Kütahya'da spor salonu bulunan Emre Tülüoğu, yaklaşık 2.5 aydır kapalı olduklarını ifade ederek, 'Zaten spor salonları olarak sosyal mesafe kuralıyla ilgili de gerekli bilgilendirmeler bize yapıldı. Kurallara uyacağız ve vatandaşlarımızı da bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyaracağız. Sağlık çok önemli. Spor da sağlık için en başta geliyor. İnsanın metabolizmasının düzenli çalışması ve sağlıklı bir birey olması için zaten spor yapılması gerekiyor. Bu kurallar dahillerinde de ekstra önlemlerimizi aldık. Dezenfekte gibi gerekli önlemler alınıyor. Girişler kart ile temassız bir şekilde yapılıyor. Yakın zamanda sistemimize dezenfekte tünelleri de dahil olacak. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatırız' dedi.

MADDİ ZORLUKLAR ÇEKTİK

Kafe işletmesici Orhan Şahan da herkes gibi bu süreçte maddi zorluklar çektiklerini söyledi. Yeniden hizmet verecek olmanın heyecanını da yaşadıklarını belirten Şahan, '2.5 aylık pandemi süresi boyunca kapalı kaldık. Bu süreç zarfında ben ve diğer esnaf arkadaşlarımız maddi anlamda zorluk çektik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 1 Haziran itibariyle faaliyetlerimize başlayacağız. Bununla ilgili gerekli hijyen ve temizliklerimizi yapıyoruz. Allah bir daha bizi böyle bir virüsle karşılaşmasın' diye konuştu.

MASALAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE AYARLANDI

Restoran işletmecilerinden Cem Özkan ise, işyerindeki düzenin yeni normalleşme haline getirildiğini ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyledi. Masa sayısının yarıya düştüğünü anlatan Özkan, '1 Haziran'da yeniden hizmete giriyoruz. Zaten bu süreçten önce de restoran olarak hem temizlik hem de hijyen noktasında dikkat ediyorduk. Pandemi süresi sonrası da hijyen ve diğer kuralları en üst seviyeye çektik. Bu şekilde işletmemizi faaliyete sokuyoruz. İnşallah bu süreç sonra daha iyi hizmet vereceğiz. Sosyal mesafe kuralları sebebiyle masalarımız ayrı olacak' dedi.

Kütahya'da kafe ve restoranlar yeniden hizmete giriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kafe ve restoranlar yeniden hizmete giriyor - Son Dakika

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