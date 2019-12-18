Kütahya'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi - Son Dakika
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Kütahya'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi

7 saat önce

Kütahya'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kafe ve restoranlarda sigara denetimi ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kütahya'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi, System.String[]

Kütahya'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kafe ve restoranlarda sigara denetimi ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kunduz, sağlık ve emniyet personeli ile Atatürk Bulvarı'ndaki bazı kafe ve restoranlarda denetim ve ziyaretlerde bulundu.


İşletme sahiplerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan, açılır kapanır tavanlı mekanların bundan sonra kapalı alan sayılacağı yönündeki açıklaması konusunda bilgilendiren Ertekin, birçoğu üniversite öğrencisi olan müşterilerle bir süre sohbet ederek sigara içmenin sağlığa zararlarını anlattı.


Ertekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için bağımlılıkla mücadele edildiğini söyledi.

Halk sağlığını oldukça önemsediklerini belirten Ertekin, "Denetimlerimizde işletmecilerin kurallara uyduklarını gördük. Tabii eksikleri olanlar da var, bunlarla ilgili de cezai işlem yapılıyor. Kütahya'da başta Valiliğimiz olmak üzere, Sağlık ve Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere vatandaşlarımızın, gençlerimizin sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir de sigara alışkanlığından kaynaklı hastalıklardan Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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