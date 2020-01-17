Kütahya'da kafeler 03.30'a kadar açık - Son Dakika
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Kütahya'da kafeler 03.30'a kadar açık

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya merkezinde faaliyet gösteren kafe, pastane, oyun salonları ve kahvehanelerin müzik yayını olmaması ve vatandaşları rahatsız etmemesi kaydı ile gece 03: 30'a kadar hizmet vermesini encümen kararı ile müsaade etti.

Kütahya'da kafeler 03.30'a kadar açık, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya merkezinde faaliyet gösteren kafe, pastane, oyun salonları ve kahvehanelerin müzik yayını olmaması ve vatandaşları rahatsız etmemesi kaydı ile gece 03: 30'a kadar hizmet vermesini encümen kararı ile müsaade etti.


Belediye Meclisi toplantısında, Kütahya'daki kafeler kapanınca öğrencilerin farklı mekanlara gittiğini ifade eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, "Belki içinizde tasvip etmeyenleriniz olabilir, aykırı gelebilir ama şöyle biraz mantıklı düşünürseniz, biraz da sağını solunu düşünürseniz ne demek istediğimi anlayacağınızdan eminim. Haftada bir gün dahi olsa, yaklaşık 200'e yakın kafe var, bunların kapanış saatlerini biraz ileriye alalım. Kabul etseniz de etmeseniz de bu kafelerde alkol yok ama bu çocuklar kafeler kapandıktan sonra belli yerlere gidiyorlar. Madem bunlar ders çalışmıyorlar, biz bunları Kütüphaneye de gönderemiyoruz, hafta da bir gün dahi olsa, bu öğrencinin gittiği kafelerdeki saati biraz ileriye alalım. Yeni nesil bizim gibi değil, gerçeği kabul etmek lazım, ona göre de planlamamızı yapmamız lazım" diye konuşmuştu.


5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen Kütahya Belediyesi 1. Dönem 4. Olağan Meclis Toplantısı'na katılan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "İlimizde yaklaşık 200'e yakın kafe var, bunların kapanış saatlerini biraz ileriye alalım. Kabul etseniz de etmeseniz de bu kafelerde alkol yok ama bu çocuklar kafeler kapandıktan sonra belli yerlere gidiyorlar. Madem bunlar ders çalışmıyorlar, biz bunları Kütüphaneye de gönderemiyoruz, hafta da bir gün dahi olsa, bu öğrencinin gittiği kafelerdeki saati biraz ileriye alalım" diyerek kafelerin kapanış saatlerinin ileri alınmasını istemişti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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