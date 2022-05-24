Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika
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Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın

24.05.2022 17:55
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın

KÜTAHYA'da bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında yangın çıktı.

KÜTAHYA'da bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye ekibinin yanı sıra fabrikaya ait yangın söndürme kulelerinden müdahale ediliyor.

Kütahya- Eskişehir yolu üzerinde bulunan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına 5 itfaiye ekibinin yanı sıra iş makineleri ve fabrikaya ait yangın kulelerinden müdahale ediliyor.


Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
YORUMLAR
500
Muğla'da depo yangını korkuttu Muğla'da depo yangını korkuttu Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Kütahya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika
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