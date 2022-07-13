Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

13.07.2022 12:00
Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) görevli Patoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hüseyin Metineren, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) görevli Patoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hüseyin Metineren, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Hüseyin Metineren'in ölüm haberi, hastanede ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Metineren'in cenazesi Çorum'da toprağa verilecek.

Konuyla ilgili Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastaneden yapılan açıklamada," Hastanemiz Patoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hüseyin Metineren geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Çorum İlinden kaldırılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Mehmet Hüseyin, Evliya Çelebi, Kalp Krizi, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
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