Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler

10.04.2022 14:01
Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler

Bisikletliler Derneği Kütahya Temsilciliği, Türk Kalp Vakfı iş birliğinde, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Kalbini koru bisikletle yaşama bağlan" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletliler Derneği Kütahya Temsilciliği, Türk Kalp Vakfı iş birliğinde, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Kalbini koru bisikletle yaşama bağlan" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Derneğin İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Cengiz, etkinlikte, bisiklet sürmenin sağlıklı yaşama büyük katkısı olduğunu söyledi.

Bisikletin hem sağlık hem de çevre için çok önemli olduğunu vurgulayan Cengiz, "Bugün de farkındalık oluşturmak için bisikletseverlerle bir araya geldik. Pedal çevirerek insanları bisiklet kullanmaya özendirmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan ve yaklaşık 25 yıldır bisiklet kullandığını dile getiren Adnan Kuzu da bisiklet kullanımının sağlık açısından faydasının yanı sıra, şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azalmasına da katkı sunduğunu ifade etti.

Elif Baştüfekçi ise bisiklet binmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirerek, herkese bisiklet kullanma çağrısında bulundu.

Zafer Meydanı'nda yaklaşık 100 bisikletlinin katılımıyla başlayan etkinlik, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı'nda devam eden yaklaşık 6 kilometrelik turla yine Zafer Meydanı'nda sona erdi.

Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler
Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler
Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler
Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler

YORUMLAR
500
Kütahya'da 'Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922, 100. Yıl Sergisi' açıldı Kütahya'da 'Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922, 100. Yıl Sergisi' açıldı Erken şifa için ameliyattan önce egzersizlerle nefeslerini kuvvetlendiriyorlar Erken şifa için ameliyattan önce egzersizlerle nefeslerini kuvvetlendiriyorlar

Türk Kalp Vakfı, Bisiklet, Kütahya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement