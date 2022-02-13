Kalp şeklindeki donan göl kış manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle Gölcük Yaylası'nda tamamen buz tutan kalp şeklindeki göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.

Yaylada soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan göl, kış manzaralarıyla ziyaretçi çekiyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine, karaçamla kaplı yaylanın kar yağışı nedeniyle ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

"Bu bölge, Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor"

Yaylanın ve krater gölünün her mevsim güzel olduğunu belirten Biçer, şöyle konuştu:

"Gölcük Yaylası'na yerli turistin yanında yabancı turistler de gelmeye başladı. Yaptığımız yatırımlarla da bu bölge, Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor. Yayladaki krater gölü havadan bakıldığında kalbe benziyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle tamamen donan göl, ayrı bir güzelliğe büründü."

Biçer, geçen yıl yayladaki yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarını bitirdiklerini, çok uzun bir bisiklet parkuruna sahip olduklarını söyledi.

Doğal yapıyı bozmadan taş konaklar inşa ettiklerini dile getiren Biçer, "Belediye olarak yaylada doğaya uygun 15 taş konak inşa ettik. Buraları inşa ederken doğaya hiçbir zarar vermedik, ağırlıklı olarak da doğal malzemeler kullandık." dedi.

Biçer, taş konaklara ilginin çok güzel olduğunu anlattı.

Uşak'tan yaylayı görmek için gelen Mustafa Sağlam ve Kenan Çiçek de yüzeyi tamamen donan gölün görülmeye değer olduğunu ifade etti.