KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI

31.05.2022 15:28

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durduğu kamyonun kasasında aralarında çocukların da olduğu 92 kaçak yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durduğu kamyonun kasasında aralarında çocukların da olduğu 92 kaçak yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya- Eskişehir karayolundaki polis noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Mustafa Kıran idaresindeki kamyonu durdurdu. Araçta yapılan incelemede kamyonun kasasına gizlenmiş çoğunluğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı. Kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Kaçakları taşıyan kamyon sürücüsü Mustafa Kıran ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI
KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI
KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI
KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Tragger, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI - Son Dakika


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