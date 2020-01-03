Kütahya'da kamyoncular yol kapattı - Son Dakika
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Kütahya'da kamyoncular yol kapattı

7 saat önce

Kütahya'da kamyoncu esnafı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla, Kütahya-Eskişehir karayolunu tek taraflı kapatarak eylem yaptı.

Kütahya'da kamyoncular yol kapattı, System.String[]

Kütahya'da kamyoncu esnafı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla, Kütahya- Eskişehir karayolunu tek taraflı kapatarak eylem yaptı.


Kütahya Kamyoncular Garajı'nda buluşan onlarca kamyoncu hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi. Kamyoncuların eylemi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.


Eylem sırasında trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesi üzerine polis ekipleri, kamyoncuları uyarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarına park edilen kamyonları kaldırılmasını istedi.


Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un devreye girmesiyle eylemi sonlandıran kamyoncular, sorunlarının çözüme kavuşması için yetkililerin adım atmasını istedi. - KÜTAHYA

Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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