Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samet İnönü yönetimindeki 52 KA 917 plakalı motosiklet, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 5'inci kilometresinde yol kenarındaki fabrikaya girmek için manevra yapan Adem Çıngırak'ın kullandığı 34 JC 7277 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kütahya 'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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