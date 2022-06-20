Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda işçilerden Mehmet Ali Kıyak'ı (42) yaralı olarak kurtaran ekipler, bir süre sonra da Ali Candan'ın (42) cansız bedenini toprak altından çıkarttı.

Kütahya 'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan 2 işçiden biri öldü - Son Dakika

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