Kütahya'da kanatlı hayvan mezatı açıldı - Son Dakika

Kütahya'da, kümes hayvanları yetiştiricileri tarafından kanatlı hayvanların alınıp satıldığı mezat açıldı.

Börekçiler Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin bahçe kısmında açılan mezatta, farklı cins ve ırklardan tavuk, horoz, hindi, ördek ve güvercinler görücüye çıktı. Satışa sunulan kanatlı hayvanlar 20 lira ila 500 liradan alıcı buldu.

Kahvehane işletmecisi Birol Babanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'da eksiklik olarak gördükleri kanatlı hayvan mezatını açtıklarını belirtti.

Mezata Kütahya merkezden, ilçelerden ve farklı illerden katılımın olduğunu dile getiren Babanoğlu, şunları söyledi:

"Kümeslerinde tavuk, horoz, hindi gibi kanatlı kümes hayvanlarını satmak isteyen veya buradan bu hayvanlardan satın almak isteyenler için mezat başlattık. Mezatımızın ilk haftası olmasına rağmen ilgi oldukça iyiydi. İnsanlarımız burada bir araya gelip hem bilgi alışverişi yapıyor hem de kanatlı hayvanlarını alıp satıyorlar. Mezatımız aynı zamanda bu bölgeye de bir hareketlilik getiriyor. Biz bunu her hafta cuma günü akşam saatlerinde yapmaya devam edeceğiz. Herkesi işletmemize bekliyoruz."

Mezatta katılan Hüseyin Karataş, light brahma cinsi tavuk beslediğini ve hayvanlarıyla çeşitli yarışmalara katıldığını, bu mezatta ise açık artırmayla iki tavuğunu sattığını ifade etti.