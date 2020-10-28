Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi - Son Dakika

Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi

28.10.2020 22:41
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi, System.String[]

KÜTAHYA'da polis ekipleri, filyasyon ekipleri ile birlikte evde izolasyon sürecinde olan vatandaşların karantina kuralına uyup uymadığını kontrol ederek, Mevlit Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı.

KÜTAHYA'da polis ekipleri, filyasyon ekipleri ile birlikte evde izolasyon sürecinde olan vatandaşların karantina kuralına uyup uymadığını kontrol ederek, Mevlit Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, filyasyon ekipleriyle birlikte evde karantina sürecinde olanların izolasyon kuralına uyup uymadıklarını kontrol etmeyi sürdürüyor. Ekipler, Mevlit Kandili nedeniyle Vali Ali Çelik'in talimatıyla evde izolasyon sürecinde olanların kandillerini kutlayarak, kandil simidi ikram etti. Karantinadaki vatandaşlar, kendilerini unutmayan Vali Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile emniyet mensuplarına teşekkür etti.

'KARANTİNA KURALLARINA UYUN, TEDBİRLİ OLUN'Karantinada olanlar Resmiye Keskin, "Biz 10 günden beri karantinadayız, 4 günümüz kaldı. Kandil dolayısıyla bizleri ziyaret eden emniyet personelimize teşekkür ederiz" dedi. Polis ekiplerinin ziyaret ederek, kandil simidi ikram ettiği Mürüvvet Akyol ise bu süreçte hatırlanmalarını sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Allah razı olsun. Teşekkür ederim, bizleri unutmamışlar. Herkese hayırlı kandiller, Rabbim yenisine erdirsin"diye konuştu.

Kızı ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olarak karantinada olduğunu anlatan Zehra Çalış da "Önce kızım oldu. 5 gün sonra da eşim yakalandı. Çok şükür evde karantinada kaldık. Eşim de kızım da atlattılar. Ben de 14 gün kuralına uydum. Temaslı olarak evde kaldım. Herkesin bu karantina kuralına uymasını ve tedbirli olmasını istiyorum. Bugün kandil olduğu için İl Emniyet Müdürümüz ve Valimiz bizleri unutmadığı için kandil simidi göndermiş. İkisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Getirenlerden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi
Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kandil simitli, karantina denetimi - Son Dakika

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