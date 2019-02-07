Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kapalı Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Kütahya'da Kapalı Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Kütahya'yı Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanmasının ardından ulaşım sağlanmaya başladı.

Kütahya'da Kapalı Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Kütahya'yı Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanmasının ardından ulaşım sağlanmaya başladı.

İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan kara yolu, ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Trafik ekipleri, yola devam eden sürücülere, dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Güncel
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