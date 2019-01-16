Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kapanan Şehirler Arası Yollar Açıldı

Kütahya'da Kapanan Şehirler Arası Yollar Açıldı

9 dakika önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yollarında ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kütahya'da Kapanan Şehirler Arası Yollar Açıldı, System.String[]
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yollarında ulaşım sağlanmaya başlandı.

İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.00 sıralarında kapanan şehirler arası bağlantı yolları, kara yolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından dolayı Kütahya Zafer Hava Limanı'ndaki uçuşların iptal olması nedeniyle umreye gidecekler yolculuklarını gerçekleştiremedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Güncel
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