Kütahya'da Kar Karayollarını Ulaşıma Kapattı
1 saat önce
Kütahya'da kar karayollarını ulaşıma kapattı Kütahya'nın Eskişehir ve Afyonkarahisar bağlantısını sağlayan yollar kardan kapandıKÜTAHYA - Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya-Afyonkarahisar karayolları ulaşıma kapandı.
Kütahya
'da kar karayollarını ulaşıma kapattı
Kütahya'nın Eskişehir
ve Afyonkarahisar
bağlantısını sağlayan yollar kardan kapandı
KÜTAHYA - Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya-Afyonkarahisar karayolları ulaşıma kapandı. Kar
yağışı nedeniyle, Kütahya- Tavşanlı
yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya
karayolunun yoğun kar yağışı sebebiyle 2 saat kapalı kaldı.
Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya - Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Kütahya'dan Eskişehir, İstanbul, Afyonkarahisar ve Antalya yönüne kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle de Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolu'nun yoğun kar yağışı sebebiyle halen araç geçişine izin verilmiyor.
Yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Bekleme halinde olan uzun yol şoförleri ise 1 saattir beklediklerini ve kar nedeni ile yolların kapalı olduğunu söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:40 Kaynak: İHA
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