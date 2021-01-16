Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü - Son Dakika

Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü

16.01.2021 23:25

Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü Önce kartopu oynadılar, sonra müzik eşleğinde gönüllerince eğlendiler Kütahya'da bir grup vatandaş, kar keyfi adeta bir şölene dönüştü.

Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü

Önce kartopu oynadılar, sonra müzik eşleğinde gönüllerince eğlendiler

KÜTAHYA - Kütahya'da bir grup vatandaş, kar keyfi adeta bir şölene dönüştü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir grup vatandaş önce kartopu oynadı, sonra da karın üzerinde müzik eşleğinde gönüllerince eğlendi.

Uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirten vatandaşlar, "Beyaz güzelliği özlemişiz. Bir kaz saat içinde şehrimizin her tarafı beyaza böründü. Bizler de sokak kısıtlamasını göz önünde bulundurarak, yürüme mesafesinde karın tadını çıkarttık" dediler.

Bu arada, Kütahya'da kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü
Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü
Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü
Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü

Kütahya, Müzik, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Pentagon'dan Trump'a son dakika golü! Veda töreni yapılmayacak Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti
Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler         
23:07
2 kişinin yaralandığı kazada 4 milyonluk araç kullanılmaz hale geldi 2 kişinin yaralandığı kazada 4 milyonluk araç kullanılmaz hale geldi         
21:59
Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi         
21:23
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 00:04:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei