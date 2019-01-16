Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Nedeniyle Yollarda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıtıldı

Kütahya'da Kar Nedeniyle Yollarda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıtıldı

43 dakika önce

Kütahya'da, kar yağışı nedeniyle kapanan yollardaki trafik kontrol noktalarında bekletilen vatandaşlara AFAD ile Türk Kızılay'ı çorba ve kumanya dağıttı.

Kütahya'da Kar Nedeniyle Yollarda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıtıldı, System.String[]
Kütahya'da, kar yağışı nedeniyle kapanan yollardaki trafik kontrol noktalarında bekletilen vatandaşlara AFAD ile Türk Kızılay'ı çorba ve kumanya dağıttı. ün öğlen saatlerinde başlayan ve gece de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda kurulan trafik noktalarında bekletilen vatandaşlara, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı ekipleri çorba ve kumanya dağıttı. AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, konuyla ilgili açıklamasında, 'Öğle saatlerinde başlayarak etkili bir şekilde devam eden tipi şeklindeki kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Afyonkarahisar ve Eskişehir karayollarımız ulaşıma kapandı. Biz de sayın valimizin talimatıyla, Türk Kızılayı ile birlikte hazırlanan çorba ve kumanyaları araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Yaklaşık 500 kişilik kumanya hazırlattık ve dağıtıma aralıksız devam ediyoruz dedi.

10 saat boyunca kapalı kalan yollar, sabaha karşı 04.30 sıralarında kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

AFAD, Kütahya, Güncel
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