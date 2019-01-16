Kütahya'da Kar Nedeniyle Yollarda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıtıldı
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Kütahya'da, kar yağışı nedeniyle kapanan yollardaki trafik kontrol noktalarında bekletilen vatandaşlara AFAD ile Türk Kızılay'ı çorba ve kumanya dağıttı.
Kütahya
'da, kar yağışı nedeniyle kapanan yollardaki trafik kontrol noktalarında bekletilen vatandaşlara AFAD
ile Türk Kızılay
'ı çorba ve kumanya dağıttı. ün öğlen saatlerinde başlayan ve gece de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda kurulan trafik noktalarında bekletilen vatandaşlara, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı
ekipleri çorba ve kumanya dağıttı. AFAD İl Müdürü Ahmet Ali
Artun, konuyla ilgili açıklamasında, 'Öğle saatlerinde başlayarak etkili bir şekilde devam eden tipi şeklindeki kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Afyonkarahisar
ve Eskişehir
karayollarımız ulaşıma kapandı. Biz de sayın valimizin talimatıyla, Türk Kızılayı ile birlikte hazırlanan çorba ve kumanyaları araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Yaklaşık 500 kişilik kumanya hazırlattık ve dağıtıma aralıksız devam ediyoruz dedi.
10 saat boyunca kapalı kalan yollar, sabaha karşı 04.30 sıralarında kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:11 Kaynak: DHA
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