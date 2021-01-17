Kütahya'da kar, ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kütahya'da kar, ulaşımı aksattı

Kütahya\'da kar, ulaşımı aksattı
Son Güncelleme: 17.01.2021 02:16

KÜTAHYA'da akşam saatlerinde başlayıp, gece etkisini artıran kar kenti beyaza bürürken, ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA'da akşam saatlerinde başlayıp, gece etkisini artıran kar kenti beyaza bürürken, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kütahya'da akşam saatlerince başlayan kar, gece yarısı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışının ardından Kütahya- Eskişehir karayolunun kapanmaması için karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Eskişehir, Tavşanlı ve Afyonkarahisar polis denetleme noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi. Koç, trafikteki sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulundu.


Kaynak: DHA

Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kar, ulaşımı aksattı - Son Dakika
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