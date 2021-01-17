Kütahya\'da kar, ulaşımı aksattı

KÜTAHYA'da akşam saatlerinde başlayıp, gece etkisini artıran kar kenti beyaza bürürken, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kütahya'da akşam saatlerince başlayan kar, gece yarısı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışının ardından Kütahya- Eskişehir karayolunun kapanmaması için karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Eskişehir, Tavşanlı ve Afyonkarahisar polis denetleme noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi. Koç, trafikteki sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulundu.