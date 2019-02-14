Kütahya'da Kar Yağışı
26 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan kar dolayısıyla Domaniç ile Bursa
'nın İnegöl
ilçesi arasındaki kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Öte yandan, Kütahya'yı Afyonkarahisar
, Eskişehir
, Bursa ve İstanbul
'a bağlayan kara yollarında tedbir alan trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:42 Kaynak: AA
Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu
Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı