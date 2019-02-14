Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Yağışı

Kütahya'da Kar Yağışı

26 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar dolayısıyla Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Öte yandan, Kütahya'yı Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yollarında tedbir alan trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:42 Kaynak: AA

Bursa, Domaniç, Kütahya, Kar, Güncel
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