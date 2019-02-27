Kütahya'da Kar Yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.



Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Bölgede, Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.



Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi

Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...

Bir Çocuk Annesi Evinde İntihar Etti

Aracın Değeri Kadar Drift Cezası Yedi