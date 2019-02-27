Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Yağışı

Kütahya'da Kar Yağışı

13 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede, Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:09 Kaynak: AA

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