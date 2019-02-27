Kütahya'da Kar Yağışı
13 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Domaniç ile Bursa
'nın İnegöl
ilçesi arasındaki kara yolunda, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede, Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:09 Kaynak: AA
Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...
Aracın Değeri Kadar Drift Cezası Yedi