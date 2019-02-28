Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Yağışı

Kütahya'da Kar Yağışı

56 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Bazı araçların kayarak yoldan çıkması dolayısıyla maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bölgede Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:16 Kaynak: AA

Bursa, Domaniç, Kütahya, Kar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]