Kütahya'da Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.



Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.





Yolda kalan çok sayıda araç, tuzlama ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı.





Öte yandan, buzlanma nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

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