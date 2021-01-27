Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'nda yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Domaniç- İnegöl kara yolunda yola hazırlıksız çıkan sürücüler zorluk yaşıyor.
Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kaynak: AA
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