Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma

Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.


Alınan bilgiye göre, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki karayolunda kar yağışı, sis ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.


Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Domaniç'te yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:36 Kaynak: AA

Bursa, Domaniç, Kütahya, Kar, Güncel
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