Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma

Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Bursa, Domaniç, Kütahya, Kar, Güncel
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