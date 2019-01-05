Kütahya'da Kar Yağışı ve Buzlanma
1 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Domaniç ile Bursa
'nın İnegöl
ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.
Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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