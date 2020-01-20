Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor.

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor.


Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.


Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Öte yandan Domaniç'in yüksek bölgelerinde kar kalınlığı 1,20 metreye ulaştı.

Domaniç, Kütahya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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