Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:44 Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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