Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kütahya'da etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kütahya'da etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Kocayayla mevkisinde yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri yardımı ile çekiliyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kütahya, Domaniç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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