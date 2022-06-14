Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu

14.06.2022 13:23
Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kara yolunda bir gencin cesedi bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kara yolunda bir gencin cesedi bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.D, Naşa beldesinden Simav istikametine aracıyla gittiği sırada yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolda yatan Şükrü Talay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Talay'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan S.D, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Talay'ın, ölüm sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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