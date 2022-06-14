112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.D, Naşa beldesinden Simav istikametine aracıyla gittiği sırada yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da kara yolunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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