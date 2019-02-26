Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kara Yolundaki Çökme

Kütahya'da Kara Yolundaki Çökme

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 20 Şubat'ta çökmenin meydana geldiği kara yolunun yakınındaki Günlüce köyünde çatlak oluşan evlerde teknik ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Kütahya'da Kara Yolundaki Çökme, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde 20 Şubat'ta çökmenin meydana geldiği kara yolunun yakınındaki Günlüce köyünde çatlak oluşan evlerde teknik ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Kara yolunda yaşanan çökmenin ardından son günlerde Günlüce'de yolun yakınındaki bir evde derin çatlaklar oluştu, bazı binaların dış sıvalarında ise çatlama meydana geldi.

Köy sakinlerini tedirgin eden olayın ardından bölgeye AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Evlerde incelemelerde bulunarak bina sahipleriyle görüşen ekiplerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda köyde gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Kütahya'da 20 Şubat'ta Emet ve Tavşanlı ilçeleri arasında yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan kara yolu, Günlüce köyü yakınındaki bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Bölgede yaklaşık 100 metrelik alanda yaşanan olayın ardından, kara yolunun ortasında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:24 Kaynak: AA

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