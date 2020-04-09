Kütahya'da karantinaya alınan köyde dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

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Kütahya'da karantinaya alınan köyde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alınmasının ardından harekete geçtiklerini belirtti.
Gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Biçer, "Ekiplerimizce köyümüzün sokakları köpüklü sularla yıkandı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:46 Kaynak: AA
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