Kütahya'da karantinaya alınan köyde dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer , gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alınmasının ardından harekete geçtiklerini belirtti.

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