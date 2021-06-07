Kütahya'da karasinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

??????? Kütahya Belediyesinin kentte yürüttüğü ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, karasinek mücadelesi kapsamında ilaçlamaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

İlaçlamanın yanı sıra dezenfeksiyonun da yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, şehirde karasinekle mücadele kapsamında çöp konteynerleri ve diğer alanların ilaçlamalarını devam ettiriyor. Özellikle havaların ısınmasıyla artan haşereler için ekiplerimiz, hazırlanan haşere ile mücadele programı kapsamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle çöp konteynerleri ve diğer alanlarda yapılan ilaçlamalarla dezenfeksiyon işlemleri de devam ediyor. Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri adına ilaçlamalar düzenli olarak yapılacak."