Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Karayolu Kardan Kapandı

Kütahya'da Karayolu Kardan Kapandı

1 saat önce

KÜTAHYA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu ulaşıma kapandı.

Kütahya'da Karayolu Kardan Kapandı, System.String[]
KÜTAHYA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya- Afyonkarahisar Karayolu ulaşıma kapandı.

Kütahya'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu da tüm araçların geçişine kapatıldı. Kütahya- Eskişehir Karayolu'nda ise küçük araçların kış lastiksiz ve zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

Kar, Kütahya, Güncel
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