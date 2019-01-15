Kütahya'da Karayolu Kardan Kapandı
1 saat önce
KÜTAHYA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu ulaşıma kapandı.
KÜTAHYA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya- Afyonkarahisar
Karayolu ulaşıma kapandı.
Kütahya'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu da tüm araçların geçişine kapatıldı. Kütahya- Eskişehir
Karayolu'nda ise küçük araçların kış lastiksiz ve zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:25 Kaynak: DHA
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