Kütahya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de oturan Ali (79) ve Ayşe (72) Yalçın çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine eve gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Yalçın çiftinin cesediyle karşılaştı.



Yapılan incelemede yaşlı çiftin, ısınmak için kullandıkları odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cesedi, otopsi için Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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