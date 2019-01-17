Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Karda Mahsur Kalan 6 Kişi Afad Tarafından Kurtarıldı

Kütahya'da Karda Mahsur Kalan 6 Kişi Afad Tarafından Kurtarıldı

18 dakika önce

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20. kilometresinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 6 kişiyi Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Kütahya'da Karda Mahsur Kalan 6 Kişi Afad Tarafından Kurtarıldı, System.String[]
Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 20. kilometresinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 6 kişiyi Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Müdürlüğe, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20. Kilometresinde ayni aileden 3'ü çocuk toplam 6 kişinin mahsur kaldığı yönünde gelen ihbarın ardından olay mahalline intikal eden müdahale ekibi mahsur kalan vatandaşları kurtararak evlerine bıraktı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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