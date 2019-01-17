Kütahya'da Karda Mahsur Kalan 6 Kişi Afad Tarafından Kurtarıldı
18 dakika önce
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20. kilometresinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 6 kişiyi Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Kütahya- Afyonkarahisar
karayolunun 20. kilometresinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 6 kişiyi Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Müdürlüğe, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20. Kilometresinde ayni aileden 3'ü çocuk toplam 6 kişinin mahsur kaldığı yönünde gelen ihbarın ardından olay mahalline intikal eden müdahale ekibi mahsur kalan vatandaşları kurtararak evlerine bıraktı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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