Kütahya'da Karla Mücadele Çalışmaları
1 saat önce
Kütahya'da İl Özel İdaresi ekiplerinin, karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kütahya
'da İl Özel İdaresi ekiplerinin, karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İdareden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ekiplerin çalışmalarının iş makineleriyle aralıksız devam ettiği belirtildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde kapalı yol bulunmadığı dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"25 Aralık
'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışının başlamasının hemen ardından Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri hummalı bir çalışma başlatarak olası yol kapanmalarının önüne geçti.
Başlatılan karla mücadelesi çalışmaları aralıksız olarak devam ederken çalışmalarda 109 personel görev yaptı. İl genelinde ise 20 greyder, 25 kar taşıma kamyonu ile çalışmalar yapılmaktadır. Devam eden çalışmalar neticesinde kapalı köy yolu bulunmamaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:28 Kaynak: AA
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