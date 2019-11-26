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Kütahya'da karla mücadele ekipleri sezona dualarla başladı

6 saat önce

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Şube Şefliğinde karla mücadele sezon açılışı törenle yapıldı.

Kütahya'da karla mücadele ekipleri sezona dualarla başladı, System.String[]

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Şube Şefliğinde karla mücadele sezon açılışı törenle yapıldı.


Şube şefliği bahçesinde gerçekleşen programda, karla mücadele ekiplerinin kazasız bir sezon geçirmeleri için kurban kesimi yapılarak dua edildi.


Yol-İş Sendikası Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sendika olarak her yıl bir şubede karla mücadele öncesi kurban kestiklerini söyledi.

Bunu gelenek haline getirdiklerini belirten Yıldız, "Bu yıl sezon öncesi Kütahya'da kurban kesimimizi gerçekleştirdik. Ekiplerimizin kazasız belasız bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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