Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

25.05.2022 12:09
Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi öldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi öldü.

İlçede ikamet eden Halil İbrahim Koyak (32), 8 yaşındaki oğluyla mantar toplamak için Murathanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

Koyak, mantar aradığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Oğlunun durumu "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koyak'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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