Kütahya'da kaybolan 2 kişi sağ bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kaybolan 2 kişi sağ bulundu - Son Dakika

Kütahya'da kaybolan 2 kişi sağ bulundu

6 saat önce

Kütahya'da, yürüyüş yapmak için yola çıkan 2 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sağ olarak bulunduKonuyla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

Kütahya'da kaybolan 2 kişi sağ bulundu, System.String[]

Kütahya'da, yürüyüş yapmak için yola çıkan 2 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sağ olarak bulundu


Konuyla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "112 Acil Çağrı Merkezinden, Kütahya Merkeze bağlı Yellice Mevkiinde yürüyüş yapmak için yola çıkan 2 vatandaşın kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdahale Ekiplerimiz 3 personel 1 Kurtarma aracıyla olay yerine intikal etmiş, ayrıca Jandarma ekibi ve vatandaşların da katılımı ile arama çalışmalarına başlanmıştır. Arama çalışmaları sonuç vermiş ve kayıp 2 vatandaş kısa zaman sonra sağ olarak bulunmuş, 112 sağlık birimlerine teslim edilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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