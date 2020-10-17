Kütahya'da kaybolan alzaymırlı yaşlı adam bir gün sonra bulundu - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam arama çalışmaları sonucu bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan alzaymırlı Hüseyin Yalçın'ın (88) dün saat 14.00'te evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis, jandarma, AFAD ekiplerinin başlattığı vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Yalçın, Germen Deresi mevkisinde bulundu.

Kaymakam Muhammed Enes İpek, sağlık durumu iyi olan ve Domaniç İlçe Hastanesine kaldırılan Yalçın'ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.